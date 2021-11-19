Самодурова заявила, что не будет включать в программы элементы ультра-си

Чемпионка Европы в женском одиночном катании Софья Самодурова рассказала о своём отношении к прогрессу молодых фигуристок в России.

«Ограничивать молодых спортсменок? Ну а зачем? Фигурное катание не должно же стоять на месте, а должно расти, что девочки в России и показывают своими сложными прыжками. Сейчас уже не только в России. Мне кажется, не надо ничего менять. Элементы ультра-си? В этом сезоне катаюсь в своё удовольствие», — цитирует Самодурову «Спорт-Экспресс».

Она также отметила, что пока не планирует учить тройной аксель. Самодурова вспомнила, что на третьем этапе серии Гран-при в Италии после неудачной короткой программы не хотела выходить на произвольную.

Ранее сообщалось, что Щербакова выступит в новом платье в короткой программе на Гран-при Франции.