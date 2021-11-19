Щербакова выступит в новом платье в короткой программе на Гран-при Франции

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Чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова выступит на пятом этапе серии Гран-при Франции в новом платье.
Щербакова выступит в новом платье в короткой программе на Гран-при Франции
  • AP

Хореограф Даниил Глейхенгауз поставил новую короткую программу фигуристке. На этапе Гран-при во Франции она выступит в новом платье и с новой программой.

17-летняя спортсменка представит короткую программу под композицию Dangerous Affairs Инона Зура.

В женском одиночном катании на турнир также заявлены россиянки Алёна Косторная и Ксения Синицына.

19 ноября фигуристки выступят с короткими программами на пятом этапе Гран-при в Гренобле (Франция). Начало — в 15:00 мск.

Ранее Зуева оценила перспективы в танцах экс-чемпиона мира в мужском одиночном катании Такахаси.

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