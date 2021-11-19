Щербакова выступит в новом платье в короткой программе на Гран-при Франции
- AP
Хореограф Даниил Глейхенгауз поставил новую короткую программу фигуристке. На этапе Гран-при во Франции она выступит в новом платье и с новой программой.
17-летняя спортсменка представит короткую программу под композицию Dangerous Affairs Инона Зура.
В женском одиночном катании на турнир также заявлены россиянки Алёна Косторная и Ксения Синицына.
19 ноября фигуристки выступят с короткими программами на пятом этапе Гран-при в Гренобле (Франция). Начало — в 15:00 мск.
Ранее Зуева оценила перспективы в танцах экс-чемпиона мира в мужском одиночном катании Такахаси.