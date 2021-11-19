Зуева оценила перспективы в танцах экс-чемпиона мира в мужском одиночном катании Такахаси

Хореограф и тренер по фигурному катанию Марина Зуева рассказала о перспективах в танцах на льду бывшего одиночника, чемпиона мира Дайсуке Такахаси.

«Он просто очень хорошо понимает важность танцевальных шагов. Поэтому учится новым для себя вещам с очень большим рвением. Я бы даже сказала, гораздо более скрупулёзно относится к технической работе, чем люди, которые провели в танцах на льду много лет», — заявила Зуева в интервью RT.

Она также рассказала про уровень Такахаси в танцах на льду.

«Считаю гораздо более первостепенной задачей создать некое произведение и исполнить его так, чтобы зрители и судьи почувствовали себя причастными к тому, что видят на льду. Чтобы программы захватили их, заставили сопереживать. Техническая база вполне позволяет нам это сделать: на турнире в Токио базовая сложность ритм-танца Мурамото — Такахаси была всего на 0,01 ниже, чем у Виктории Синициной — Никиты Кацалапова, в произвольном мои ребята опередили Никиту с Викой на 0,25. А ведь российский дуэт — чемпионы мира», — отметила Зуева.

Она добавила, что 35-летний Такахаси может выступать ещё один олимпийский цикл в паре с Каной Мурамото.

Ранее Зуева заявила, что в танцах сейчас нет явного лидера — все близко друг к другу подошли.