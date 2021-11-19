Зуева: в танцах сейчас нет явного лидера — все близко друг к другу подошли

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Хореограф и тренер по фигурному катанию Марина Зуева поделилась ожиданиями от выступления танцевальных пар на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
Зуева: в танцах сейчас нет явного лидера — все близко друг к другу подошли
  • AP

«Видела живьём не так много пар. По видеозаписям довольно трудно сказать, кто в какой форме сейчас находится и как подойдёт к Играм. Танцы — такой вид, где исполнение играет громадную роль. Учитываются скорость катания, энергия, которая идёт от той или иной пары, эмоции — всё то, чего не видно на экране телевизора. Эти нюансы и определяют чемпиона. До Игр ещё три с лишним месяца, за это время можно стать намного сильнее, а можно, напротив, растерять кондиции», — заявила Зуева в интервью RT.

Она также рассказала об особенности, которая есть в танцевальных соревнованиях.

«Плюс в танцах сейчас нет явного лидера — все довольно близко друг к другу подошли. Поэтому я и говорю, что решающим станет качество исполнения программ на Играх. Там надо быть классным. Никакой бэкграунд, как мне кажется, уже не будет приниматься во внимание. Может быть, я ошибаюсь, но моё мнение во все времена было именно таким: выйди и откатайся так, чтобы у всех захватило дух, и ты будешь первым», — добавила Зуева.

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