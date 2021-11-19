Бестемьянова рассказала, за счёт чего Косторная может победить Щербакову

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова поделилась ожиданиями от выступления российских фигуристок на пятом этапе серии Гран-при во Франции.

«Щербакова входит в отличную форму, с её набором элементов Косторной будет очень трудно справиться. Единственное, если Алёна начала стабильно прыгать тройной аксель и будет делать его в короткой программе, а также если она улучшила другие элементы, она может выиграть короткую», — цитирует Бестемьянову «Чемпионат».

Она добавила, что у Ксении Синицыной очень красивые программы, но судьи с ней строги.

«Я не вижу проблем для наших девочек на Гран-при Франции, особенно для Щербаковой. В тройку могут попасть либо японки, либо американки. Смотря как они откатают свою программу», — добавила Бестемьянова.

19 ноября фигуристки представят короткие программы на пятом этапе Гран-при в Гренобле (Франция). Начало — в 15:00 мск.

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