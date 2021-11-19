Зуева: балет легко превратить на льду в пародию

Хореограф и тренер по фигурному катанию Марина Зуева рассказала, почему выбрала для танцевальной пары Дайсуке Такахаси и Кана Мурамото программу «Баядерка».

«Потому что увидела в Мурамото, Такахаси идеальных исполнителей. Я ведь всегда, когда нахожу ту или иную музыку, начинаю мысленно подбирать исполнителей. Иногда этот процесс растягивается на годы. Помните, как-то рассказывала, как в 2015-м делала программу Spring для Марин Хонды? Мне очень хотелось поставить эту программу именно японке, поскольку в Японии — самая красивая весна, какую я только видела в своей жизни. От момента, когда я нашла музыку и придумала программу, до того, как нашлась исполнительница, тогда прошло три года. Так получилось и с «Баядеркой»: у меня была музыка, была идея, но долгое время не было исполнителей. В лице Такахаси и Мурамото я их нашла», — заявила Зуева в интервью RT.

Она также рассказала о сложностях постановки балетных программ на льду.

«Безусловно, проще взять симпатичную музыку и просто красиво под неё кататься. Исполнять на льду балетное произведение гораздо сложнее. Если ты не в состоянии разложить постановку по фразам, как это делается в балете, может получиться разве что пародия на балет», — добавила Зуева.

Ранее Зуева рассказала, как образовалась пара Такахаси и Мурамото.