Зуева рассказала, как образовалась пара Такахаси и Мурамото

Хореограф и тренер по фигурному катанию Марина Зуева рассказала, как образовалась танцевальная пара Дайсуке Такахаси и Кана Мурамото.

«Она сказала, что хочет начать кататься с новым партнёром, но не назвала имя. О том, что речь идёт о Такахаси, я узнала перед самым приездом ребят во Флориду. В самом конце 2019-го Дайсуке в силу своих прежних обязательств должен был в последний раз выступить на национальном чемпионате как одиночник, и там же они с Каной объявили о том, что начинают кататься вместе», — заявила Зуева в интервью RT.

Она добавила, что обрадовалась, потому что у неё уже был опыт работы с одиночниками, которые перешли в танцы.

«Во-первых, партнёр — японец, значит, в этом плане не будет никаких проблем с тем, чтобы представлять страну на Олимпиаде. Во-вторых, из всех японских одиночников Дайсуке всегда был самым эмоциональным и самым экспрессивным. Правда, когда в феврале прошлого года Такахаси приехал и появился у нас на льду, я подумала, что рано обрадовалась. Он был очень худеньким, как все одиночники, и это понятно, поскольку сложные прыжки требуют прежде всего лёгкости и резкости», — добавила Зуева.

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