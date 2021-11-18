Чернышенко рассказал, как будет выбран город — хозяин «Игр будущего»

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Заместитель председателя кабмина Дмитрий Чернышенко рассказал, как будет выбран город, который проведёт «Игры будущего» в 2023 году.
Чернышенко рассказал, как будет выбран город — хозяин «Игр будущего»
  • РИА Новости

«Заявочная анкета состоит примерно из 40 страниц. Туда входит огромное количество вопросов, на которые должен ответить каждый город-кандидат. После того как предварительные кандидаты будут одобрены для участия в отборе, они подготовят заявочные книги», — заявил Чернышенко RT.

По его словам, «Игры будущего» оставят после себя важное наследие «с точки зрения создания новых образовательных платформ, расширения возможностей человека и поиска новых технологий».

Ранее Чернышенко рассказал о проведении в России «Игр будущего».

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