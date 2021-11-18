Чернышенко рассказал, как будет выбран город — хозяин «Игр будущего»
- РИА Новости
«Заявочная анкета состоит примерно из 40 страниц. Туда входит огромное количество вопросов, на которые должен ответить каждый город-кандидат. После того как предварительные кандидаты будут одобрены для участия в отборе, они подготовят заявочные книги», — заявил Чернышенко RT.
По его словам, «Игры будущего» оставят после себя важное наследие «с точки зрения создания новых образовательных платформ, расширения возможностей человека и поиска новых технологий».
Ранее Чернышенко рассказал о проведении в России «Игр будущего».