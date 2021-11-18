Источник: Зобнин не просил руководство «Спартака» сокращать его зарплату

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Российский полузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин не просил руководство красно-белых понижать ему зарплату.
Источник: Зобнин не просил руководство «Спартака» сокращать его зарплату
  • © spartak.com

По информации Eurostavka, футболист не просил сокращать ему зарплату до €2 млн в год. Он всё ещё получает €3,4 млн в год.

Единственное произошедшее сокращение в зарплате Зобнина было с апреля по июнь 2020 года на 40% из-за пандемии коронавируса.

По сообщению бывшего пресс-атташе сборной России, Зобнин обратился к руководству красно-белых с просьбой уменьшить его зарплату в связи с тем, что он получает слишком большой оклад.

Ранее сообщалось, что матч «Крылья Советов» — «Урал» начнётся с минуты молчания в память о Ковбе.

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