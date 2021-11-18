Тренер «Питтсбурга» рассказал, как проходит выздоровление Малкина

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Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан рассказал о состоянии российского форварда команды Евгения Малкина, летом перенёсшего операцию на лодыжке.
Тренер «Питтсбурга» рассказал, как проходит выздоровление Малкина
  • AP
  • © Gene J. Puskar

«Состояние Малкина в процессе реабилитации очень обнадёживает. Радостно говорить, что всё идёт по плану. На днях у меня была возможность увидеть Джино на льду. Мне понравилось, что он выглядел уверенно и солидно после долгого отсутствия. Врачи составили для него расписание восстановительных мероприятий, только некоторые из них — это занятия на льду. Сейчас мы дали ему небольшой отдых, поскольку он действительно много работал в последнее время. Его восстановление — это очень утомительный процесс. Но он выглядит очень-очень хорошо на данный момент», — приводит слова Салливана русская версия официального сайта НХЛ.

35-летний россиянин пропустит как минимум два месяца после старта сезона. 

Ранее сообщалось, что шайба Кузнецова и две передачи Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Питтсбург».

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