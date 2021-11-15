Шайба Кузнецова и две передачи Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Питтсбург»
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Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась со счётом 6:1.
В составе хозяев отличились россиянин Евгений Кузнецов, Мартин Фегервары, Гарнет Хэтэуэй, Даниэль Спронг, Конор Шири и Том Уилсон. Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин при этом отметился двумя результативными передачами. У гостей отличился Джейк Гюнцель.
Для столичного коллектива эта победа является четвёртой подряд.
В следующем матче «Вашингтон» сыграет с «Анахайм Дакс», а «Питтсбург» встретится с «Баффало Сэйбрз».
Ранее сообщалось, что Кузнецов сможет сыграть за сборную России на ОИ-2022.