В Госдуме прокомментировали инцидент с российским флагом на матче сборной Украины

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Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв отреагировал на инцидент с российским флагом на матче десятого тура квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года между сборными Боснии и Герцеговины и Украины (0:2).
В Госдуме прокомментировали инцидент с российским флагом на матче сборной Украины
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«Вот и наказали. Не рой яму другому — сам в неё попадешь. Для чего это нужно было украинцам? Это плохо организованная провокация, за которую заслуженно получили по щам. Нечего оскорблять наше государство, его флаг и герб. Никто не имеет права так делать», — цитирует Свищёва Sport24.

По его мнению, ни один россиянин не позволит себе подобного поведения по отношению к украинскому флагу. Депутат подчеркнул, что такие действия преследуются в России по закону.

«Отчего такое происходит? От бедности. Эту явную провокацию делали не самые обеспеченные ребята. Дали по $30 и самые дешёвые билеты, проплатили самый дешёвый хостел — за это они и исполняют. Нормальный человек не поехал бы на такой выезд, едут те, у кого нет ничего. Поехали — за это и наказаны. Это показывает общую ситуацию в украинской экономике», — добавил Свищёв.

Напомним, что украинские фанаты на матче продемонстрировали на трибунах перевёрнутый российский триколор, чем спровоцировали драку с боснийцами. Судя по всему, хозяева подумали, что украинцы показывают флаг Сербии. 

Ранее известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев осудил украинских фанатов за перевёрнутый флаг России на матче с Боснией.

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