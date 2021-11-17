Губерниев осудил украинских фанатов за перевёрнутый флаг России на матче с Боснией
- РИА Новости
«Дуракам закон не писан, если писан, так расписан. Украинские болельщики — просто дураки. Если будут продолжать так делать, то будут регулярно получать звездюлей на всех крупнейших соревнованиях. Конечно, это карма, тут даже говорить нечего», — цитирует Губерниева Sport24.
По его мнению, украинские фанаты вполне могут ещё раз совершить подобную выходку, из-за чего снова спровоцируют потасовку, из которой не выйдут победителями.
«Может быть, им это нравится, не знаю. Есть такое выражение — без звездюлей как без пряников. Может, у них девиз такой», — добавил Губерниев.
Напомним, что украинские фанаты на матче продемонстрировали на трибунах перевёрнутый российский триколор, чем спровоцировали драку с боснийцами. Судя по всему, хозяева подумали, что украинцы показывают флаг Сербии.
Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков предположил, что УЕФА не будет рассматривать инцидент с флагом России в матче Украина — Босния и Герцеговина.