Джокович обыграл Рублёва и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

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Первая ракетка мира Новак Джокович обыграл российского теннисиста Андрея Рублёва на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
Джокович обыграл Рублёва и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP
  • Reuters

Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Таким образом, сербский теннисист обеспечил себе выход в полуфинал Итогового турнира ATP. Он уже выиграл два матча подряд. Российский теннисист Даниил Медведев стал первым, кто пробился в полуфинал турнира.

Рублёв потерпел первое поражение на Итоговом турнире в Турине. В третьем круге групповой стадии он встретится с норвежцем Каспером Руудом.

Ранее Синнер заявил: «Чтобы обыграть Медведева, нужно показать свой максимум».

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