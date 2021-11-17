Джокович обыграл Рублёва и вышел в полуфинал Итогового турнира ATP

Первая ракетка мира Новак Джокович обыграл российского теннисиста Андрея Рублёва на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Таким образом, сербский теннисист обеспечил себе выход в полуфинал Итогового турнира ATP. Он уже выиграл два матча подряд. Российский теннисист Даниил Медведев стал первым, кто пробился в полуфинал турнира.

Рублёв потерпел первое поражение на Итоговом турнире в Турине. В третьем круге групповой стадии он встретится с норвежцем Каспером Руудом.

Ранее Синнер заявил: «Чтобы обыграть Медведева, нужно показать свой максимум».