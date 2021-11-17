Синнер: чтобы обыграть Медведева, нужно показать свой максимум

Итальянский теннисист Янник Синнер рассказал об ожиданиях от предстоящего матча с россиянином Даниилом Медведевым в последнем туре группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

«Я концентрируюсь на своём следующем матче и постараюсь показать отличный теннис. Это моя первая цель, потому что если хочешь обыграть Медведева, то нужно показывать свой максимум. Он №2 в мире, в этом году выиграл «Шлем» и ещё несколько турниров, так что это будет трудная задача», — цитирует теннисиста официальный сайт ATP.

Также Синнер сказал, что будет рад сыграть с Медведевым и попытаться выйти в полуфинал АТР.

«Сейчас я просто рад, что меня ждёт такой матч. Завтра я потренируюсь, а дальше посмотрим. Конечно, хочется выйти в полуфинал, но здесь восемь лучших игроков мира, со мной — девять. Тут любой матч выиграть очень сложно», — добавил итальянец.

Янник Синнер заменит своего соотечественника Маттео Берреттини, получившего травму, и сыграет в следующем туре АТР против Даниила Медведева.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сказал, что Медведев способен стать первой ракеткой мира в 2022 году.