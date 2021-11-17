Тарпищев считает, что Медведев способен стать первой ракеткой мира в 2022 году

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что Даниил Медведев в следующем сезоне способен сместить с первого места рейтинга серба Новака Джоковича.
Тарпищев считает, что Медведев способен стать первой ракеткой мира в 2022 году
  • Reuters

«По уровню своей игры и психологической стабильности Медведев может стать первой ракеткой мира уже в следующем сезоне. Для этого ему необходимо как минимум выиграть Итоговый чемпионат и Australian Open. Сейчас всё упирается только в количество очков, поскольку Даня давно играет на уровне Джоковича и способен его превзойти. Он научился справляться с нервами в ответственные моменты. Медведев достаточно силён и стабилен, чтобы занять первую строчку и удержаться на ней. Но не нужно на этом зацикливаться. Теннис — очень непредсказуемый вид спорта», — цитирует Тарпищева Sport24.

Медведев одержал две победы на групповой стадии Итогового турнира ATP и пробился в полуфинал соревнований. Россиянин в настоящее время занимает вторую строчку мирового рейтинга.

Ранее Курье восторженно высказался об успехах Медведева в сезоне-2021.

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