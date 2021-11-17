Курье восторженно высказался об успехах Медведева в сезоне-2021

Бывшая первая ракетка мира американец Джим Курье оценил стиль игры российского теннисиста Даниила Медведева.

«Я никогда не видел, чтобы такой высокий игрок так хорошо двигался по корту. Он обладает интересной комбинацией навыков», — цитирует пресс-служба Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) Курье.

По словам американца, у Медведева одна из мощнейших подач в туре и потрясающая защита.

«Атаковать он тоже умеет, но я считаю, что именно оборона его выделяет. Он умеет делать так, чтобы корт казался сопернику очень маленьким», — пояснил он.

Курье добавил, что тренер россиянина Жиль Сервара уделил особое внимание слабым местам Медведева. После этого Даниил прибавил в игре слёта и в выборе выгодной позиции на корте.

«Он постоянно прогрессирует, и победы приносят уверенность в себе, которая приводит к новым победам», — заключил Курье.

Ранее Медведев прокомментировал победу над Александром Зверевым из Германии в матче второго тура Итогового турнира Ассоциации ATP в Турине.