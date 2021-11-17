Курье восторженно высказался об успехах Медведева в сезоне-2021
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«Я никогда не видел, чтобы такой высокий игрок так хорошо двигался по корту. Он обладает интересной комбинацией навыков», — цитирует пресс-служба Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) Курье.
По словам американца, у Медведева одна из мощнейших подач в туре и потрясающая защита.
«Атаковать он тоже умеет, но я считаю, что именно оборона его выделяет. Он умеет делать так, чтобы корт казался сопернику очень маленьким», — пояснил он.
Курье добавил, что тренер россиянина Жиль Сервара уделил особое внимание слабым местам Медведева. После этого Даниил прибавил в игре слёта и в выборе выгодной позиции на корте.
«Он постоянно прогрессирует, и победы приносят уверенность в себе, которая приводит к новым победам», — заключил Курье.
Ранее Медведев прокомментировал победу над Александром Зверевым из Германии в матче второго тура Итогового турнира Ассоциации ATP в Турине.