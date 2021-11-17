Курье восторженно высказался об успехах Медведева в сезоне-2021

Короткая ссылка
Бывшая первая ракетка мира американец Джим Курье оценил стиль игры российского теннисиста Даниила Медведева.
Курье восторженно высказался об успехах Медведева в сезоне-2021
  • Reuters
  • © Guglielmo Mangiapane

«Я никогда не видел, чтобы такой высокий игрок так хорошо двигался по корту. Он обладает интересной комбинацией навыков», — цитирует пресс-служба Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) Курье.

По словам американца, у Медведева одна из мощнейших подач в туре и потрясающая защита.

«Атаковать он тоже умеет, но я считаю, что именно оборона его выделяет. Он умеет делать так, чтобы корт казался сопернику очень маленьким», — пояснил он.

Курье добавил, что тренер россиянина Жиль Сервара уделил особое внимание слабым местам Медведева. После этого Даниил прибавил в игре слёта и в выборе выгодной позиции на корте.

«Он постоянно прогрессирует, и победы приносят уверенность в себе, которая приводит к новым победам», — заключил Курье.

Ранее Медведев прокомментировал победу над Александром Зверевым из Германии в матче второго тура Итогового турнира Ассоциации ATP в Турине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить