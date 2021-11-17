Источник: тесть Кокорина напал на бизнесмена в Подмосковье

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Тесть российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина Руслан Валитов устроил драку в Подмосковье.
Источник: тесть Кокорина напал на бизнесмена в Подмосковье
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По информации Mash, Валитов напал на председателя совета директоров IT-компании SearchInform Льва Матвеева в коттеджном посёлке «Никологорское».

Пострадавший уже обратился в полицию и сообщил, что Валитов, скорее всего, был под воздействием запрещённых препаратов.

Напомним, что в октябре 2018 года Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также футболист Павел Мамаев и их общий знакомый Александр Протасовицкий устроили драку в центре Москвы, за что впоследствии были осуждены и отбыли заключение в местах лишения свободы.

Ранее боснийские фанаты напали на украинских за демонстрацию флага России.

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