Источник: тесть Кокорина напал на бизнесмена в Подмосковье

Тесть российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина Руслан Валитов устроил драку в Подмосковье.

По информации Mash, Валитов напал на председателя совета директоров IT-компании SearchInform Льва Матвеева в коттеджном посёлке «Никологорское».

Пострадавший уже обратился в полицию и сообщил, что Валитов, скорее всего, был под воздействием запрещённых препаратов.

Напомним, что в октябре 2018 года Александр Кокорин, его младший брат Кирилл, а также футболист Павел Мамаев и их общий знакомый Александр Протасовицкий устроили драку в центре Москвы, за что впоследствии были осуждены и отбыли заключение в местах лишения свободы.

Ранее боснийские фанаты напали на украинских за демонстрацию флага России.