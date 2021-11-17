РФС предложил создать детский футбольный центр в Благовещенске

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Российский футбольный союз (РФС) выступил с инициативой создать на базе городской детской юношеской спортивной школы (ДЮСШ) города Благовещенска детский футбольный центр.

«Наша ДЮСШ №3 получила предложение от РФС создать детский футбольный центр. Ничего подобного у нас ещё не было. Если идею получится реализовать, то мы поднимем детско-юношеский футбол в городе на новый уровень», — написал в своём Instagram мэр города Олег Имамеев.

Чиновник отметил, что для создания детского футбольного центра необходимо будет выполнить ряд условий, в частности, организовать набор девичьих команд и ввести ставку спортивного врача.

«Взамен мы получаем средства на модернизацию инфраструктуры ДЮСШ №3, в том числе новое футбольное поле, а также гарантированное участие благовещенских команд в турнирах Российской детско-юношеской лиги с полным покрытием расходов на проезд и проживание. В общем, предложение классное, мы сейчас думаем, как выполнить требования РФС», — добавил Имамеев.

Ранее в РФС выступили с заявлением о возможном уходе Карпина из сборной России.

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