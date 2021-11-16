Класнич: Россия оказала Хорватии большую услугу, забив в свои ворота

Бывший форвард сборной Хорватии Иван Класнич прокомментировал поражение сборной России от Хорватии (0:1) в квалификации чемпионата мира — 2022.

«Сборная России была очень пассивной. В стыковых матчах ей нужно играть гораздо более активно, чтобы были шансы. Вы оказали нам большую услугу, забив мяч в свои ворота. Поле было очень плохим, обеим командам было очень трудно играть, но всё-таки атаковать было сложнее. Можно сказать, что сборной Хорватии повезло, с другой стороны, мы даже на таком поле играли лучше, чем сборная России», — приводит слова Класнича «Евро-Футбол.ру».

В последнем туре квалификации к чемпионату мира — 2022 сборная России под руководством Карпина упустила возможность выйти на турнир напрямую, проиграв команде Хорватии (0:1).

Ранее Аленичев рассказал, что в сборной Португалии не хотят встречи с Россией в стыках ЧМ-2022.