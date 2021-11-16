Класнич: Россия оказала Хорватии большую услугу, забив в свои ворота

Короткая ссылка
Бывший форвард сборной Хорватии Иван Класнич прокомментировал поражение сборной России от Хорватии (0:1) в квалификации чемпионата мира — 2022.
Класнич: Россия оказала Хорватии большую услугу, забив в свои ворота
  • Reuters

«Сборная России была очень пассивной. В стыковых матчах ей нужно играть гораздо более активно, чтобы были шансы. Вы оказали нам большую услугу, забив мяч в свои ворота. Поле было очень плохим, обеим командам было очень трудно играть, но всё-таки атаковать было сложнее. Можно сказать, что сборной Хорватии повезло, с другой стороны, мы даже на таком поле играли лучше, чем сборная России», — приводит слова Класнича «Евро-Футбол.ру».

В последнем туре квалификации к чемпионату мира — 2022 сборная России под руководством Карпина упустила возможность выйти на турнир напрямую, проиграв команде Хорватии (0:1). 

Ранее Аленичев рассказал, что в сборной Португалии не хотят встречи с Россией в стыках ЧМ-2022.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить