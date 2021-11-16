Аленичев рассказал, что в сборной Португалии не хотят встречи с Россией в стыках ЧМ-2022

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Бывший футболист российской национальной команды Дмитрий Аленичев рассказал, что главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш не хочет встречаться в стыковых матчах европейской квалификации чемпионата мира — 2022 со сборной России.
Аленичев рассказал, что в сборной Португалии не хотят встречи с Россией в стыках ЧМ-2022
  • Reuters

«Накануне связался с главным тренером чемпионов Европы — 2016 Фернанду Сантушем. Именно он в своё время настаивал на моём трансфере из «Ромы» в «Порту», а затем его во главе «драконов» сменил Жозе Моуринью. Написал ему: «Мистер, понимаю ваши чувства после домашнего поражения от Сербии, но всё равно я верю, что Португалия выйдет на чемпионат мира». Сантуш ответил: «Спасибо за поддержку! Действительно непростой момент, однако мы не теряем оптимизма. Не хочется встречаться в стыках с Россией, надеюсь, увидимся уже в Катаре. Я переживаю за сборную, за которую ты выступал, и желаю ей успеха», — цитирует Аленичева «Спорт-Экспресс».

Сборные Португалии и России не сумели напрямую квалифицироваться на чемпионат мира в Катаре и теперь будут вынуждены играть стыковые матчи, которые состоятся в конце марта 2022 года. Жеребьёвка стыков состоится 26 ноября.

Ранее бывший генсек РФС заявил, что сценарий ухода Карпина из сборной России даже не хочется рассматривать.

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