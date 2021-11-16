Бывший генсек РФС: сценарий ухода Карпина из сборной России

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Бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьёв отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, который не исключил возможность ухода с занимаемой должности.
Бывший генсек РФС: сценарий ухода Карпина из сборной России
  • РИА Новости

«К любым словам главного тренера сборной России надо относиться серьёзно. Но сейчас у него сильный эмоциональный удар после поражения от Хорватии. Стыковые матчи — это очень серьёзный вызов для главного тренера. Считаю, что ни в коем случае Карпин не должен уходить. Сейчас он, конечно, очень сильно переживает поражение, но эта эмоциональная волна схлынет. Есть ещё время, чтобы подготовиться к стыковым матчам. Сценарий его ухода даже не хочется рассматривать. Полагаю, что президент РФС Дюков — очень сильный менеджер. Он найдёт нужные слова для того, чтобы убедить Валерия Георгиевича, если у него и появились такие намерения, не делать этот шаг», — цитирует Воробьёва «Спорт День за Днем».

Также бывший генсек РФС предположил, кто может занять место главного тренера сборной России в случае ухода Карпина. 

«Полагаю, что такой сценарий сугубо гипотетический. Я не верю в него. Но скажу несколько неполиткорректно: «Было бы корыто, а свиньи всегда найдутся». Десятки, если не сотни тренеров мечтают занять эту должность. Все они имеют разную степень навыков, умений, компетенции. Безусловно, выбор будет достаточно большой, гораздо больше, чем выбор футболистов у Карпина. Полагаю, что такой сценарий даже не стоит рассматривать, поскольку он крайне негативно скажется и на имидже РФС и сборной. Сейчас же, насколько я знаю, сложилась хорошая внутрикомандная атмосфера начиная от администратора и заканчивая тренером вратарей. Думаю, что уход Карпина был бы большой ошибкой. Как говорил известный человек, ошибка — это хуже, чем преступление. Рассматривать вопрос о смене главного тренера сейчас как раз таки было бы ошибкой, которая хуже преступления», — добавил Воробьёв.

В последнем туре квалификации к чемпионату мира — 2022 сборная России под руководством Карпина упустила возможность выйти на турнир напрямую, проиграв команде Хорватии (0:1). 

Ранее Карпин высказался о переносе матчей РПЛ перед стыковыми играми.

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