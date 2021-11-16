Карпин высказался о переносе матчей РПЛ перед стыковыми играми

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Главный тренер сборной России Валерий по футболу Карпин прокомментировал возможность переноса матчей чемпионата России перед стыковым турниром чемпионата мира 2022 года.

«Если будет такая возможность, то я с удовольствием. Чем больше дней на подготовку, тем лучше. Нельзя говорить, что это гарантировано даст результат. Но есть вероятность, что станет лучше», — заявил Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Россия 14 ноября уступила в Сплите Хорватии со счётом 0:1. Команда Карпина упустила возможность занять первое место в группе и попала в стыковые матчи, который пройдут в марте. Балканская сборная с первого места вышла напрямую в финальную стадию ЧМ-2022. 

Ранее Карпин заявил, что в матче с Хорватией у футболистов сборной России настрой был.

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