Карпин высказался о переносе матчей РПЛ перед стыковыми играми

Главный тренер сборной России Валерий по футболу Карпин прокомментировал возможность переноса матчей чемпионата России перед стыковым турниром чемпионата мира 2022 года.

«Если будет такая возможность, то я с удовольствием. Чем больше дней на подготовку, тем лучше. Нельзя говорить, что это гарантировано даст результат. Но есть вероятность, что станет лучше», — заявил Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

Россия 14 ноября уступила в Сплите Хорватии со счётом 0:1. Команда Карпина упустила возможность занять первое место в группе и попала в стыковые матчи, который пройдут в марте. Балканская сборная с первого места вышла напрямую в финальную стадию ЧМ-2022.

Ранее Карпин заявил, что в матче с Хорватией у футболистов сборной России настрой был.