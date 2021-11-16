Агент рассказал о несостоявшемся переходе Смолова в турецкий клуб

Футбольный агент Малик Арутюнов рассказал об интересе турецких клубов к нападающему «Локомотива» и сборной России Федору Смолову.

«К нему был интерес из Турции. Мы общались с Германом Ткаченко. Смоловым интересуется «Бешикташ», рассматривают как замену Дженку Тосуну. Герман тогда честно сказал: «У Смолова приоритет — Бундеслига и Английская Премьер-лига». О «Вест Хэме» тогда разговоры шли. Я и Хашигу звонил в «Краснодар». Герман об этом знал. Цена на Смолова была в районе €12–15 млн. Его даже приглашали в декабре с Ткаченко в Стамбул посмотреть город, стадион, базу. Когда ишгрок приезжает в Стамбул, в принципе они на это и надеются. Но Смолов уже в отпуск собирался. После этого еще бывший спортивный директор «Фенербахче» звонил Ткаченко, тоже интересовался. В аренду из «Локомотива» на тот момент уйти нереально было: «Локомотив» бы его не отпустил. Купить? Фейр-плей, финансовые проблемы у «Фенербахче» были», — рассказал агент Youtube-каналу oSporte TV.

Смолов выступает за «Локомотив» с 2018 года. Контракт футболиста действует до 30 июня 2022 года.

Ранее Карпин высказался о выходе Смолова в стартовом составе матча с Хорватией был ошибкой.