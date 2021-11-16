Порье назвал Яна лучшим боксёром в UFC

Бывший временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе американец Дастин Порье назвал обладателя временного титула в легчайшем дивизионе Петра Яна лучшим боксёром в организации.

«Кто лучший боксёр в UFC? Я думаю, что это Пётр Ян. Он не тратит много времени впустую. Он наносит мощные удары, отлично работает, и тело в порядке», — цитирует Порье MMA fighting.

Последний бой Ян провёл 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением судей победил американского бойца Кори Сэндхагена и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе. Всего на счету россиянина 16 побед на профессиональном уровне и два поражения.

Ранее Ян вызвал на бой Макгрегора после заявления ирландца о россиянине.