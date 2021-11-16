Карпин: Головин в сборной не показывает всё, на что способен

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Главный тренер сборной России Валерий по футболу Карпин оценил игру полузащитника команды Александра Головина в матчах за национальную команду.
Карпин: Головин в сборной не показывает всё, на что способен
  • РИА Новости

«Головин — мастеровитый футболист, который, к сожалению, в сборной не показывает всё, на что он способен. Он может намного больше», — заявил Карпин в интервью YouTube-каналу  «Коммент.Шоу».

Сборная России не смогла по итогам отбора выйти напрямую в финальную стадию ЧМ в Катаре. Ей предстоит сыграть стыковые матчи в марте 2022 года.

Россия 14 ноября уступила в Сплите Хорватии со счётом 0:1.

Ранее Карпин ответил, когда Артём Дзюба вернётся в сборную России.

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