Карпин: Головин в сборной не показывает всё, на что способен
- РИА Новости
«Головин — мастеровитый футболист, который, к сожалению, в сборной не показывает всё, на что он способен. Он может намного больше», — заявил Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».
Сборная России не смогла по итогам отбора выйти напрямую в финальную стадию ЧМ в Катаре. Ей предстоит сыграть стыковые матчи в марте 2022 года.
Россия 14 ноября уступила в Сплите Хорватии со счётом 0:1.
Ранее Карпин ответил, когда Артём Дзюба вернётся в сборную России.