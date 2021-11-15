Карпин ответил, когда Дзюба вернётся в сборную России
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«Он должен играть хорошо за «Зенит». В прошлом месяце он со «Спартаком» не играл, с «Динамо» не играл. С «Уралом» вышел на один тайм, потом его заменили», — заявил Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».
Карпин подчеркнул, что Дзюба попал в расширенный список игроков сборной, однако в личном разговоре отказался приезжать, сославшись на плохое физическое состояние.
При этом наставник российской команды не исключил, что Дзюба может вернуться в сборную перед стыковыми матчами в марте.
«Всё может быть», — отметил Карпин.
Напомним, что Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи, ссылаясь на свою недостаточную готовность. В ноябре Карпин отказался приглашать форварда в национальную команду.
Ранее Карпин заявил, что в матче с Хорватией у футболистов сборной России настрой был.