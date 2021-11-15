Карпин: никакого сумасшедшего прессинга от хорватов не было

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал поражение от команды Хорватии в заключительном матче квалификационного турнира чемпионата мира по футболу 2022 года.

«В самолёте я сразу взял компьютер, пересмотрел игру. Можно было бы играть спокойно. Никакого прессинга сумасшедшего от хорватов не было и близко», — заявил Карпин в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

При этом Карпин не смог ответить на вопрос, почему его подопечные практически не атаковали соперника. По его мнению, с хорватами можно было играть примерно на одном уровне.

«Почему мы этого не делали? Вот в чём вопрос», — добавил он.

Россия 14 ноября уступила в Сплите Хорватии со счётом 0:1. Команда Карпина упустила возможность занять первое место в группе и попала в стыковые матчи. Балканская сборная с первого места вышла напрямую в финальную стадию ЧМ-2022.

Ранее Карпин заявил, что в матче с Хорватией у футболистов сборной России настрой был.