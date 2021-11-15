Журова: задача Польши — убрать Россию как сильного соперника

Депутат Госдумы России Светлана Журова отреагировала на призыв вице-премьера Польши Петра Глиньского исключить Россию и Белоруссию из международных организаций.

«Какое отношение к этому имеют российские спортсмены? Подобные призывы говорят лишь о том, что нас просто не хотят допускать к соревнованиям. А ребята здесь при чём? На тебе ставят клеймо только из-за того, что ты родился на территории определённой страны, просто убирая сильного соперника. Других мыслей нет. Их задача — убрать Россию как сильного соперника любыми способами. Самое удивительное, что это делают не спортсмены, а их руководители. Они что, другого уже не могут придумать? Пускай их ребята тренируются и в честной борьбе обыгрывают россиян. При чём здесь замешивание политических моментов? Если искать русский след во всём, давайте тогда всю страну забаним. Это неприемлемо», — цитирует Журову Sport24.

Вице-премьер Польши Петр Глиньский предложил запретить России и Белоруссии участие в спортивных соревнованиях в связи с кризисом с мигрантами на польско-белорусской границе.

Ранее Тихонов призвал вице-премьера Польши провериться у психиатра после его заявлений о России.