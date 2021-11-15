Журова: задача Польши — убрать Россию как сильного соперника

Короткая ссылка
Депутат Госдумы России Светлана Журова отреагировала на призыв вице-премьера Польши Петра Глиньского исключить Россию и Белоруссию из международных организаций.
Журова: задача Польши — убрать Россию как сильного соперника
  • AP

«Какое отношение к этому имеют российские спортсмены? Подобные призывы говорят лишь о том, что нас просто не хотят допускать к соревнованиям. А ребята здесь при чём? На тебе ставят клеймо только из-за того, что ты родился на территории определённой страны, просто убирая сильного соперника. Других мыслей нет. Их задача — убрать Россию как сильного соперника любыми способами. Самое удивительное, что это делают не спортсмены, а их руководители. Они что, другого уже не могут придумать? Пускай их ребята тренируются и в честной борьбе обыгрывают россиян. При чём здесь замешивание политических моментов? Если искать русский след во всём, давайте тогда всю страну забаним. Это неприемлемо», — цитирует Журову Sport24.

Вице-премьер Польши Петр Глиньский предложил запретить России и Белоруссии участие в спортивных соревнованиях в связи с кризисом с мигрантами на польско-белорусской границе.

Ранее Тихонов призвал вице-премьера Польши провериться у психиатра после его заявлений о России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить