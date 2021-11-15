Тихонов призвал вице-премьера Польши провериться у психиатра после его заявлений о России

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Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал заявление вице-премьера Польши Петра Глиньского о необходимости исключить Россию и Белоруссию из международных организаций, а также запретить им участие в спортивных соревнованиях из-за кризиса с мигрантами на польско-белорусской границе.
Тихонов призвал вице-премьера Польши провериться у психиатра после его заявлений о России
  • РИА Новости

«Ни один умный человек такого бы не сказал. Вице-министру Польши нужно провериться у психиатра. При чём здесь мигранты и спорт? Думаю, спортивные успехи России и Белоруссии выше, чем у Польши, потому они так и бесятся. Польше нужно что-то выторговать, в этом причина их поведения. Если не будет торговаться, то будут уже не поляки. Для них самое главное — это купить и продать. Для этого и преследуют такие корыстные цели. Я понимаю — сказать о спортивных вещах: допинг, судейство. Это был бы другой разговор. Но смешивать миграцию со спортом — болванство и неадекватность», — цитирует Тихонова Sport24.

По оценкам польской стороны, на белорусско-польской границе находятся около 4—5 тыс. мигрантов, которые пытаются попасть в страны Европы. В Польше считают такое скопление беженцев следствием преднамеренных действий Белоруссии и России.

Ранее Свищёв назвал бредом призыв польского вице-премьера отстранить Россию от спортивных соревнований.

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