Свищёв назвал бредом призыв польского вице-премьера отстранить Россию от спортивных соревнований

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Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв отреагировал на призыв вице-премьера Польши Роберта Глиньского отстранить Россию и Белоруссию от международных спортивных соревнований из-за ситуации с беженцами на белорусско-польской границе.
Свищёв назвал бредом призыв польского вице-премьера отстранить Россию от спортивных соревнований
  • РИА Новости

«Очень странно, почему вице-премьер Польши не призвал нас не пускать в космос. Почему нам не запрещают ходить по земле, дышать воздухом? Это какой-то бред сивой кобылы! Польские власти уже не знают, к чему прицепиться. Какое отношение Россия имеет к миграционному кризису на польско-белорусской границе? И тем более как к этому относятся российские спортсмены? Никак! Польские власти не могут похвастаться высокими результатами в спорте, потому пытаются убрать конкурентов», — заявил Свищёв «Спорт-Экспрессу».

По оценкам польской стороны, на белорусско-польской границе находится около 4—5 тыс. мигрантов, которые пытаются попасть в страны Европы.

Ранее Милонов высказался о заявлении польского вице-премьера, призвавшего отстранить Россию и Белоруссию от спортивных соревнований.

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