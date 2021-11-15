Гол Задорова помог «Калгари» прервать серию из трёх поражений в НХЛ
- Reuters
Встреча прошла в Оттаве и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.
В составе «Флэймз» отличились Эндрю Манджапане, Элиас Линдхольм, Мэттью Ткачук и Никита Задоров.
Таким образом, «Калгари» прервали серию из трёх поражений подряд в НХЛ.
В следующем матче «Сенаторз» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Калгари» встретится с «Филадельфия Флайерз».
Ранее сообщалось, что шайба Евгения Кузнецова и две передачи Александра Овечкина помогли «Вашингтон Кэпиталз» разгромить «Питтсбург Пингвинз» в НХЛ.