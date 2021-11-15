Гол Задорова помог «Калгари» прервать серию из трёх поражений в НХЛ

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«Калгари Флэймз» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Гол Задорова помог «Калгари» прервать серию из трёх поражений в НХЛ
  • Reuters

Встреча прошла в Оттаве и завершилась со счётом 4:0 в пользу гостей.

В составе «Флэймз» отличились Эндрю Манджапане, Элиас Линдхольм, Мэттью Ткачук и Никита Задоров.

Таким образом, «Калгари» прервали серию из трёх поражений подряд в НХЛ.

В следующем матче «Сенаторз» сыграет с «Нью-Джерси Дэвилз», а «Калгари» встретится с «Филадельфия Флайерз».

Ранее сообщалось, что шайба Евгения Кузнецова и две передачи Александра Овечкина помогли «Вашингтон Кэпиталз» разгромить «Питтсбург Пингвинз» в НХЛ.

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