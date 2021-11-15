Овечкин догнал Дацюка и вышел на четвёртое место по голевым передачам в НХЛ среди россиян

Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на четвёртое место по результативным передачам среди российских игроков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин отдал два результативных паса в матче с «Питтсбург Пингвинз» (6:1) и достиг отметки в 604 ассиста за карьеру в НХЛ. Таким образом, он сравнялся по этому показателю с Павлом Дацюком.

Рекордсменом по передачам среди россиян является Сергей Фёдоров (696). Второе место занимает Евгений Малкин (680), а тройку лучших замыкает Сергей Зубов (619).

Ранее сообщалось, что шайба Евгения Кузнецова и две передачи Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Питтсбург».