Карпин назвал поражение от Хорватии самым обидным в своей тренерской карьере

Главный тренер сборной России по футболу признал закономерность поражения от Хорватии в матче отборочного цикла чемпионата мира — 2022 (0:1).

«В тренерской карьере это самое обидное поражение. Но заслуженное. Расстроен, как ещё оценить состояние. Всё зависело от нас. Обидное поражение, но заслуженное. Потому менее обидно. Обидно, когда ты создаёшь 30 моментов, а забивают тебе. А когда ты не создал ни одного момента, закрываешься от мяча, не навязываешь контригру...» — сказал Карпин во время флеш-интервью.

Сборная России под руководством Валерия Карпина с 22 очками заняла второе место в турнирной таблице. Хорватия (23 очка) возглавила группу и завоевала прямую путёвку на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Россиянам для выхода с первого места достаточно было сыграть вничью.

Ранее Карпин заявил, что причина поражения России от Хорватии лежит в области психологии.