Карпин назвал поражение от Хорватии самым обидным в своей тренерской карьере

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Главный тренер сборной России по футболу признал закономерность поражения от Хорватии в матче отборочного цикла чемпионата мира — 2022 (0:1).
Карпин назвал поражение от Хорватии самым обидным в своей тренерской карьере
  • Reuters

«В тренерской карьере это самое обидное поражение. Но заслуженное. Расстроен, как ещё оценить состояние. Всё зависело от нас. Обидное поражение, но заслуженное. Потому менее обидно. Обидно, когда ты создаёшь 30 моментов, а забивают тебе. А когда ты не создал ни одного момента, закрываешься от мяча, не навязываешь контригру...» — сказал Карпин во время флеш-интервью.

Сборная России под руководством Валерия Карпина с 22 очками заняла второе место в турнирной таблице. Хорватия (23 очка) возглавила группу и завоевала прямую путёвку на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Россиянам для выхода с первого места достаточно было сыграть вничью.

Ранее Карпин заявил, что причина поражения России от Хорватии лежит в области психологии.

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