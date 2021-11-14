Карпин считает, что причина поражения России от Хорватии лежит в области психологии

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин прокомментировал поражение своей команды в матче с Хорватией (0:1) в последнем туре отборочного турнира чемпионата мира — 2022.
Карпин считает, что причина поражения России от Хорватии лежит в области психологии
  • Reuters

«Дождь был для двух команд. Поле в начале второго тайма залило, однако в первом можно и было нужно играть в футбол, хотеть получать мяч и хотя бы заставлять хорватов бегать без него. Мы это не делали, отсюда все проблемы. Это что-то из области психологии. Нужно было атаковать с первой минуты, а не на последних, когда Кудряшов получил травму. Вряд ли бы иначе сыграли, если бы не он был на поле», — сказал Карпин после матча.

Сборная России под руководством Валерия Карпина с 22 очками заняла второе место в турнирной таблице. Хорватия (23 очка) возглавила группу и завоевала прямую путёвку на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Ранее Сёмин призвал поддержать сборную России после поражения от Хорватии.

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