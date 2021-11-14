В Хорватии ответили Карпину о Модриче

Бывший полузащитник киевского «Динамо» и сборной Хорватии Йерко Леко ответил на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина о Луке Модриче.

«Он прав, конечно, но у него голова одна, а думает — как две. Модрич невероятно важен для нас. Если у Луки игра идёт, то и вся сборная хороша», — цитирует Леко «Спорт-Экспресс».

Напомним: Карпин заявил, что Модрич ничем не отличается от других, «у него две руки, ноги и одна голова».

Россия сыграет с Хорватией 14 ноября в Сплите на стадионе «Полюд». Начало — в 17:00 мск. По итогам девяти туров национальная команда лидирует в группе H, набрав 22 очка. Хорватия — вторая (20 очков).

Ранее Комбаров назвал Хорватию фаворитом в отборочном матче ЧМ-2022 с Россией.