В Хорватии ответили Карпину о Модриче
- AP
«Он прав, конечно, но у него голова одна, а думает — как две. Модрич невероятно важен для нас. Если у Луки игра идёт, то и вся сборная хороша», — цитирует Леко «Спорт-Экспресс».
Напомним: Карпин заявил, что Модрич ничем не отличается от других, «у него две руки, ноги и одна голова».
Россия сыграет с Хорватией 14 ноября в Сплите на стадионе «Полюд». Начало — в 17:00 мск. По итогам девяти туров национальная команда лидирует в группе H, набрав 22 очка. Хорватия — вторая (20 очков).
Ранее Комбаров назвал Хорватию фаворитом в отборочном матче ЧМ-2022 с Россией.