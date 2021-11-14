Комбаров назвал Хорватию фаворитом в отборочном матче ЧМ-2022 с Россией

Бывший футболист сборной России Дмитрий Комбаров поделился своими ожиданиями от предстоящего матча с командой Хорватии в отборе чемпионата мира — 2022.

«Наверное, хорваты — фавориты. Во-первых, они играют дома. Будет огромная поддержка, соберётся полный стадион. Люди, которые играют в сборной Хорватии, провели много больших матчей очень важных, больше финалов было. Больше опыта, соответственно. Я надеюсь, что сборная России подойдёт в хорошей психологической готовности и даст необходимый результат. Все люди из сборной России говорят, что никаких мыслей о ничьей нет, будут играть на победу. Ничья для нас — это опция, бонус. Я думаю, что с хорватами нельзя ставить автобус. Очень тяжело будет играть, очень высокое давление. Любая ошибка, какое-то неправильное действие может привести к голу. Но будем болеть за Россию. Надеюсь, что займём первое место», — приводит слова Комбарова Eurostavka.

Матч Хорватия — Россия состоится 14 ноября на стадионе «Полюд» в Сплите. Начало встречи — в 17:00 мск.

Ранее Радимов заявил, что ничего страшного не случится, если сборная России проиграет Хорватии.