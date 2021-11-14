Черышев полностью восстановился от травмы

Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал о восстановлении сына после травмы.

«Денис чувствует себя хорошо, тренируется с командой. По разговорам с ним вижу, что всё в порядке. У него случился рецидив, поторопили немножко с возвращением в строй. Всякое бывает, но сейчас уже всё нормально», — цитирует Черышева-старшего «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Черышев травмировался в игре четвёртого тура Ла Лиги против «Осасуны» (4:1).

В нынешнем сезоне футболист принял участие в пяти матчах своей команды, в которых сделал две результативные передачи.

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