Черышев полностью восстановился от травмы
- AP
«Денис чувствует себя хорошо, тренируется с командой. По разговорам с ним вижу, что всё в порядке. У него случился рецидив, поторопили немножко с возвращением в строй. Всякое бывает, но сейчас уже всё нормально», — цитирует Черышева-старшего «Спорт-Экспресс».
Напомним, что Черышев травмировался в игре четвёртого тура Ла Лиги против «Осасуны» (4:1).
В нынешнем сезоне футболист принял участие в пяти матчах своей команды, в которых сделал две результативные передачи.
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