Черышев полностью восстановился от травмы

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Дмитрий Черышев, отец полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева, рассказал о восстановлении сына после травмы.
Черышев полностью восстановился от травмы
  • AP

«Денис чувствует себя хорошо, тренируется с командой. По разговорам с ним вижу, что всё в порядке. У него случился рецидив, поторопили немножко с возвращением в строй. Всякое бывает, но сейчас уже всё нормально», — цитирует Черышева-старшего «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Черышев травмировался в игре четвёртого тура Ла Лиги против «Осасуны» (4:1).

В нынешнем сезоне футболист принял участие в пяти матчах своей команды, в которых сделал две результативные передачи.

Ранее Ярошик заявил, что дух Карпина изменил моральное состояние игроков и атмосферу в команде.

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