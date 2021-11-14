Ярошик: дух Карпина изменил моральное состояние игроков и атмосферу

Короткая ссылка
Бывший полузащитник московского ЦСКА Иржи Ярошик поделился впечатлениями от работы главного тренера сборной России Валерия Карпина в первые месяцы в национальной команде.
Ярошик: дух Карпина изменил моральное состояние игроков и атмосферу
  • AP

«С чем связан прогресс в игре России? Дух тренера, который изменил моральное состояние игроков и атмосферу в команде. Футболистам всё нравится, они с удовольствием приезжают в сборную и хотят играть за неё. Посмотрим в будущем, как будет дальше, Карпина нужно оценивать через год его работы. На данный момент он точно поменял атмосферу, некоторых игроков — это повлияло на команду. Я имею в виду Дзюбу — немногие из тренеров не вызывали бы его в сборную. У Карпина есть яйца, он может не приглашать игроков, которые чувствуют себя незаменимыми», — цитирует Ярошика Sport24.

Напомним, что Артём Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи, ссылаясь на свою недостаточную готовность. В ноябре Карпин не стал приглашать форварда в национальную команду.

Ранее Гаврилов заявил, что Россию устраивает ничейный результат в матче с Хорватией, но его нужно добиться.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить