Ярошик: дух Карпина изменил моральное состояние игроков и атмосферу

Бывший полузащитник московского ЦСКА Иржи Ярошик поделился впечатлениями от работы главного тренера сборной России Валерия Карпина в первые месяцы в национальной команде.

«С чем связан прогресс в игре России? Дух тренера, который изменил моральное состояние игроков и атмосферу в команде. Футболистам всё нравится, они с удовольствием приезжают в сборную и хотят играть за неё. Посмотрим в будущем, как будет дальше, Карпина нужно оценивать через год его работы. На данный момент он точно поменял атмосферу, некоторых игроков — это повлияло на команду. Я имею в виду Дзюбу — немногие из тренеров не вызывали бы его в сборную. У Карпина есть яйца, он может не приглашать игроков, которые чувствуют себя незаменимыми», — цитирует Ярошика Sport24.

Напомним, что Артём Дзюба отказался от вызова в сборную России на октябрьские матчи, ссылаясь на свою недостаточную готовность. В ноябре Карпин не стал приглашать форварда в национальную команду.

Ранее Гаврилов заявил, что Россию устраивает ничейный результат в матче с Хорватией, но его нужно добиться.