Гаврилов: Россию устраивает ничейный результат в матче с Хорватией, но его нужно добиться

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Экс-полузащитник московского «Спартака» Юрий Гаврилов поделился ожиданиями от заключительного матча сборной России в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года с Хорватией.
Гаврилов: Россию устраивает ничейный результат в матче с Хорватией, но его нужно добиться
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«У хорватов состав сильнее, но нужно смотреть, как будет действовать сборная России. Не думаю, что будет крупный счёт. Будет очень тяжёлая игра для обеих команд. Счёт будет определять ход игры. Если сборной России удастся забить первой, то хорваты будут рисковать и открываться — здесь можно их поймать. Россию устраивает ничейный результат, но надо решать проблему, как его добиться», — цитирует Гаврилова «Чемпионат».

Он добавил, что сборная Хорватия при родной трибуне будет играть агрессивно. Но при этом Гаврилов считает, что давление болельщиков — ерунда для профессионалов.

Матч Хорватия — Россия состоится 14 ноября в Сплите. Игра начнётся в 17:00 мск.

Ранее сообщалось, что в МЮ хотят убедить Зидана сменить Сульшера на посту главного тренера.

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