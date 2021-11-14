The Times: в МЮ хотят убедить Зидана сменить Сульшера на посту главного тренера

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Руководство «Манчестер Юнайтед» хочет видеть у руля «красных дьяволов» Зинедина Зидана.
The Times: в МЮ хотят убедить Зидана сменить Сульшера на посту главного тренера
  • AP

По информации The Times, в клубе надеются, что присутствие в составе МЮ форварда Криштиану Роналду и защитника Рафаэля Варана может убедить Зидана возглавить команду.

По сообщению издания, французский специалист ещё не принял окончательного решения.

По итогам 11 туров Английской премьер-лиги команда занимает шестое место в турнирной таблице, уступая пять очков идущему на четвёртой позиции «Ливерпулю». МЮ в Лиге чемпионов сезона-2021/22 после четырёх матчей идёт на первом месте в группе.

Ранее Татьяна Тарасова раскритиковала сборную Россию по футболу.

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