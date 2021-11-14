Тарасова: я считаю, что в России нет футбола
- РИА Новости
«Я считаю, что у нас нет футбола, тут говорить не о чем. А вы считаете, что есть? Я это всё понимаю, но для чего туда выходить? Как они могут себя показать? Последнее место занять? У нас в стране нет футбола», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».
Напомним, что 14 ноября сборная России проведёт заключительный матч в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года с Хорватией. По итогам девяти туров национальная команда лидирует в группе H, набрав 22 очка. Хорватия отстаёт на два очка.
Ранее хорватский журналист заявил, что матч с Россией — это игра года для них.