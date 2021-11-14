Тарасова: я считаю, что в России нет футбола

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова раскритиковала сборную Россию по футболу.
Тарасова: я считаю, что в России нет футбола
  • РИА Новости

«Я считаю, что у нас нет футбола, тут говорить не о чем. А вы считаете, что есть? Я это всё понимаю, но для чего туда выходить? Как они могут себя показать? Последнее место занять? У нас в стране нет футбола», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

Напомним, что 14 ноября сборная России проведёт заключительный матч в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года с Хорватией. По итогам девяти туров национальная команда лидирует в группе H, набрав 22 очка. Хорватия отстаёт на два очка.

Ранее хорватский журналист заявил, что матч с Россией — это игра года для них.

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