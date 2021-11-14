Хорватский журналист: матч с Россией — это игра года для нас

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Спортивный журналист Ведран Павичич из Хорватии поделился ожиданиями от заключительного матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года с Россией.
Хорватский журналист: матч с Россией — это игра года для нас
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«Для Хорватии это игра года. У нас хорошая команда, которая в последних матчах играет в классный футбол. Но Россия — тоже отличная команда. Карпин улучшил в ней моральный дух, добавил храбрости и страсти. Это будет тяжёлый матч для нас, но у Хорватии больше индивидуально сильных игроков, хотя русские очень опасны в контратаках. Не стоит забывать: Россию устраивает ничья», — цитирует журналиста «Чемпионат».

Он также отдельно отметил полузащитников сборной России Александра Головина и Алексея Миранчука.

Матч Хорватия — Россия состоится 14 ноября в Сплите. Игра начнётся в 17:00 мск.

Ранее глава УАФ заявил, что Петраков никогда не пригласит в сборную Украины футболистов из России.

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