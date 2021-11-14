Глава УАФ: Петраков никогда не пригласит в сборную Украины футболистов из России

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Глава Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко высказался о позиции исполняющего обязанности главного тренера сборной Украины Александра Петракова по поводу украинских игроков, выступающих в России.
Глава УАФ: Петраков никогда не пригласит в сборную Украины футболистов из России
  • AP

«У нас тренеры раньше боялись высказаться, почему они не приглашают игроков из России. Петраков никогда не пригласит в сборную Украины футболистов из России. Александр Васильевич в первый день сказал об этом, и никто его не подталкивал это делать. Мне импонирует эта жизненная позиция. Он ощущает ту боль, которую видит в нашей стране», — сказал Павелко YouTube-каналу «Радио НВ».

По итогам девяти туров сборная Украины занимает третье место в группе D, набрав девять очков. Франция досрочно выиграла группу и вышла в финальную часть турнира. Украину от Финляндии, идущей второй, отделяют два очка.

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