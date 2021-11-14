Колосков: громогласные заявления характеризуют хорватов с не самой лучшей стороны

Короткая ссылка
Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от заключительного матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года с Хорватией.
Колосков: громогласные заявления характеризуют хорватов с не самой лучшей стороны
  • РИА Новости

«Хорваты не раз говорили о том, что на игре будет тяжёлая обстановка с точки зрения давления трибун на соперника. Очень важно не дрогнуть и выдержать это давление, проявить характер, бойцовские качества», — цитирует Колоскова «Чемпионат».

Он также высказался о словах хорватских футболистов перед матчем с Россией.

«Пустые слова, которые не имеют никакого значения. Громогласные заявления только характеризуют говорящих с не самой лучшей стороны. Сейчас тот случай, когда лучше промолчать. Мы всё увидим на поле», — добавил Колосков.

Матч Хорватия — Россия состоится 14 ноября в Сплите. Игра начнётся в 17:00 мск.

Ранее Гусев заявил, что с хорватами нужно играть плотнее, потому что их футболисты выступают в сильных клубах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить