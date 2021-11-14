Колосков: громогласные заявления характеризуют хорватов с не самой лучшей стороны

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от заключительного матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года с Хорватией.

«Хорваты не раз говорили о том, что на игре будет тяжёлая обстановка с точки зрения давления трибун на соперника. Очень важно не дрогнуть и выдержать это давление, проявить характер, бойцовские качества», — цитирует Колоскова «Чемпионат».

Он также высказался о словах хорватских футболистов перед матчем с Россией.

«Пустые слова, которые не имеют никакого значения. Громогласные заявления только характеризуют говорящих с не самой лучшей стороны. Сейчас тот случай, когда лучше промолчать. Мы всё увидим на поле», — добавил Колосков.

Матч Хорватия — Россия состоится 14 ноября в Сплите. Игра начнётся в 17:00 мск.

Ранее Гусев заявил, что с хорватами нужно играть плотнее, потому что их футболисты выступают в сильных клубах.