Гусев: с хорватами нужно играть плотнее, потому что их футболисты выступают в сильных клубах

Короткая ссылка
Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев поделился ожиданиями от заключительного матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года с Хорватией.
Гусев: с хорватами нужно играть плотнее, потому что их футболисты выступают в сильных клубах
  • © РФС

«Я не думаю, что российские футболисты выйдут и будут играть на ничью, потому что такой установки, наверное, не бывает ни у одного тренера. Думаю, что точно может не проиграть в матче с хорватами и решить задачу. Во всяком случае, надеюсь на это. Мне кажется, что с хорватами нужно играть плотнее. В первую очередь не дать им спокойно контролировать мяч, потому что там хорватские футболисты играют в сильных европейских клубах, любят играть с мячом. Если отдать им полностью преимущество, то, я думаю, могут возникнуть проблемы», — цитирует Гусева ТАСС.

Матч Хорватия — Россия состоится 14 ноября в Сплите. Игра начнётся в 17:00 мск.

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет группу H с 22 очками, на два очка опережая хорватов.

Ранее сообщалось, что Йович готов уйти в аренду из-за отсутствия игровой практики в «Реале».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить