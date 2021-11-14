Гусев: с хорватами нужно играть плотнее, потому что их футболисты выступают в сильных клубах

Бывший полузащитник сборной России Ролан Гусев поделился ожиданиями от заключительного матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года с Хорватией.

«Я не думаю, что российские футболисты выйдут и будут играть на ничью, потому что такой установки, наверное, не бывает ни у одного тренера. Думаю, что точно может не проиграть в матче с хорватами и решить задачу. Во всяком случае, надеюсь на это. Мне кажется, что с хорватами нужно играть плотнее. В первую очередь не дать им спокойно контролировать мяч, потому что там хорватские футболисты играют в сильных европейских клубах, любят играть с мячом. Если отдать им полностью преимущество, то, я думаю, могут возникнуть проблемы», — цитирует Гусева ТАСС.

Матч Хорватия — Россия состоится 14 ноября в Сплите. Игра начнётся в 17:00 мск.

После девяти матчей отборочного цикла сборная России возглавляет группу H с 22 очками, на два очка опережая хорватов.

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