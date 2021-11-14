AS: Йович готов уйти в аренду из-за отсутствия игровой практики в «Реале»

Короткая ссылка
Нападающий мадридского «Реала» Лука Йович может в ближайшее время покинуть королевский клуб.
AS: Йович готов уйти в аренду из-за отсутствия игровой практики в «Реале»
  • AP

По информации AS, 23-летний сербский форвард готов уйти в зимнее трансферное окно в аренду из-за отсутствия игровой практики в клубе.

Сербский форвард перешёл в королевский клуб в 2019 году. Минувший сезон Йович провёл в аренде в «Айнтрахте». Он сыграл в 18 матчах, в которых забил четыре мяча.

Ранее главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов прокомментировал разгромное поражение от Франции в матче девятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года (0:8).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить