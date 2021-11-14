AS: Йович готов уйти в аренду из-за отсутствия игровой практики в «Реале»
- AP
По информации AS, 23-летний сербский форвард готов уйти в зимнее трансферное окно в аренду из-за отсутствия игровой практики в клубе.
Сербский форвард перешёл в королевский клуб в 2019 году. Минувший сезон Йович провёл в аренде в «Айнтрахте». Он сыграл в 18 матчах, в которых забил четыре мяча.
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