Главный тренер Казахстана — о разгроме от Франции: это очень больно

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов прокомментировал разгромное поражение от Франции в матче девятого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года (0:8).

«Я не хочу говорить о том, когда мы испытывали определённые опасения, это было видно в очень простых ситуациях. Мы не были готовы, обсудим это и проанализируем игру. Это очень больно, это очень неприятно, у нас были возможности поиграть, но мы не дожили до конца. Здесь мы видим, что не были уверены в своих силах, в самих себе. Нечего сказать, счёт говорит сам за себя», — цитирует Байсуфинова Kazfootball.

Встреча, проходившая на стадионе «Парк де Пренс» в Сен-Дени, завершилась со счётом 8:0 в пользу хозяев.

Сборная Франции досрочно выиграла группу D, набрав 15 очков в семи турах. У ближайшего преследователя, команды Финляндии, 11 очков.

Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал разгромную победу над Казахстаном (8:0).