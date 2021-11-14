Дешам — о выходе Франции из группы: каждый получил свой кусок пирога

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал разгромную победу над Казахстаном в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года (8:0).
Дешам — о выходе Франции из группы: каждый получил свой кусок пирога
  • AP

«Целью было пройти отбор, но вдобавок ко всему мы сделали это стильно. Вы могли видеть, какое удовольствие игроки получали от взаимодействия на поле. Каждый получил свой кусок пирога», — приводит слова Дешама пресс-служба УЕФА.

Напомним, что по итогам девяти туров отборочного турнира Франция обеспечила себе выход в финальную часть чемпионата мира в Катаре, обыграв Казахстан со счётом 8:0.

Ранее сообщалось, что ван де Бек зимой собирается покинуть «Манчестер Юнайтед».

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