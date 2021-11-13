Тарасова: там, где работает Москвина, остальным делать нечего

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Заслуженный тренер России Татьяна Тарасова прокомментировала успехи учеников Тамары Москвиной Анастасии Мишиной и Александра Галлямова на международных турнирах по фигурному катанию.
Тарасова: там, где работает Москвина, остальным делать нечего
  • Reuters

«Там, где работает Москвина, остальным делать нечего. Это то, что я скажу про парное катание», — цитирует Тарасову РИА Новости.

Она подчеркнула, что некоторым специалистам не стоит критиковать произвольную программу Мишиной и Галлямова, поставленную на произведения Георгия Свиридова «Метель» и «Время, вперед!».

«А что такое «нравится или не нравится»? Это что, конфета, что ли? Все элементы сделаны. Самый сложный каскад стоит», — пояснила Тарасова.

Мишина и Галлямов выиграли NHK Trophy в Токио. Фигуристы Москвиной получили от судей 227,28 балла. Они являются действующими чемпионами мира.

Ранее Москвина заявила, что довольна Мишиной и Галлямовым после Гран-при Японии.

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